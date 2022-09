La actriz Natalia Salas agradeció a sus padres por brindarle su apoyo en este difícil momento que se encuentra viviendo luego de ser diagnosticada con cáncer de mama.

A través de Instagram, Natalia Salas publicó una tierna fotografía de su hijo Leandro con sus cuatro abuelos, demostrando la unión familiar en este duro momento.

Foto: Instagram @nataliasalasz

Además, compartió una tierna imagen al lado de su padre, Fernando Salas, quien viajó a desde España especialmente para acompañar a su hija durante la mastectomía a la que fue sometida.

“Hoy mi papá regresa a Madrid. Vino una semana. Llegó justo para mi operación. Más sostenida imposible, te amo papi”, se lee en el post de Instagram Stories.

Foto: Instagram @nataliasalasz

La recordada actriz de “Al fondo hay sitio” también publicó una foto con su mamá, Janet Zuazo, y reveló que la atendió en todo momento incluso haciendo algo que no le gusta: cocinar.

“Mi mamá. Que odia cocinar y cocinó toda la semana los platos que se me antojaban. Me dio de comer en la boca. Me corta mi carne. Y cuidó a mi ‘cocoro’. Gracias mami, te amo”, escribió Natalia Salas.

Foto: Instagram @nataliasalasz

