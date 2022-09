La actriz Natalia Salas se sometió a una mastectomía tras ser diagnosticada con cáncer de mama. A través de Instagram, contó que le colocarán una prótesis mamaria después de concluir su tratamiento: “Sípi, ahorita tengo un expansor debajo del músculo, que eso es lo que me duele un montón, y pasado, después de mi tratamiento, es que ya me pondrían la prótesis mamaria para que estén las dos ‘teresas’ iguales”. Además, la actriz comentó que no siente nada fuera de la normal, aunque sí es impactante mirar cómo quedó luego de la cirugía: “Físicamente no se siente nada, de hecho al mirar es impactante porque además yo tengo la bubbie bien grande, sobre todo después de la lactancia y del embarazo, y en el otro estoy así ‘planetaria’, pero bien, normal”. Fuente: Instagram @nataliasalasz