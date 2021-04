Natalia Salas utilizó sus redes sociales para expresar su indignación luego de pasar una situación súper incómoda en una tienda. Y que es la actriz no pudo soportar ver a un sujeto con una mascarilla improvisada en el establecimiento.

Mediante su cuenta de Instagram, la también conductora sostuvo que todos debemos cumplir con los protocolos de bioseguridad ante el Covid-19.

“Acabo de salir de una tienda carísima a la que fui a comprar un encargo, porque no puedo comprar ahí, y mientras estaba en la cola para pagar entró un señor que estaba con cualquier cosa menos una mascarilla. Era como si hubiese agarrado un plástico de su casa, le puso dos pitas y se lo pegó en la nariz”, contó en sus historias.

“Si tú no crees en el covid, porque bueno, no crees, chévere por ti, pero vivimos en sociedad y las reglas son bien simples, usa mascarilla”, añadió.

Asimismo, Salas confesó que ella no sale a fiestas ni a reuniones sociales, incluso sus familiares más cercanos no han podido conocer a su hijo porque ellos se cuidan mucho. “Nadie de mi familia conoce a mi bebé, mis tías no lo conoce, mis primos no lo conocen, mi papá no ha podido venir a conocerlo porque estamos en una pandemia y me parece el colmo que este tipo decida exponerme cuando yo me cuido un huev...”, indicó entre lágrimas.

En esa línea, la actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ sostuvo que tiene mucho pavor de que le pueda pasar algo a su pequeño. “O sea, por qué él tiene derecho sobre mí al ir a exponerme y exponer a toda la gente y que encima, cuando lo quisieron sacar, se puso malcriado”, concluyó.

