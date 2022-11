Natalia Salas y su pareja Sergio Coloma estuvieron como invitados especiales en el programa de Magaly Medina, donde revelaron detalles inéditos de su relación sentimental, así como también la manera de cómo sobrellevan el cáncer de mama que viene padeciendo la joven actriz.

Y es que durante la entrevista, la popular ‘Urraca’ preguntó si alguna vez se habían peleado, a lo que la parejita reveló que sí, pero por temas insignificantes. “Sí peleamos, pero llevamos terapia de padres, no de pareja, todavía no la necesitamos”, comenzó diciendo la artista.

Fue Sergio Coloma quien reveló que Natalia tiene la costumbre de siempre pedir agua, pero que a veces siente flojera de cumplirle el capricho. “Yo no voy a la cocina para traerme agua porque me da flojera, pero si no voy a traerle agua, se molesta. Le digo ‘¿por qué no vas tú?’”, agregó.

“Yo me resiento y digo: ‘me gritó’... Qué tóxico. Esa fue la última pelea y de ahí él mismo me dice: ‘¿me perdonas?’ y yo: ‘no te voy a perdonar, hasta mañana’. Me tiene que durar un día”, dijo Natalia Salas entre risas.

No obstante, Natalia Salas agregó que la última vez que se enojó fue cuando tuvo que volver a su casa después de cuatro días y que nadie la ayudó con el equipaje en el aeropuerto, pero su esposo se justificó diciendo que no había alguien que cuidara a su pequeño hijo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO