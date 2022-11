Natalia Salas y su pareja Sergio Coloma estuvieron como invitados especiales en el programa de Magaly Medina, donde revelaron detalles del complicado momento que viene viviendo la actriz en su lucha contra el cáncer de mama.

Y es que el esposo de la popular artista confesó que recibió dicha noticia cuando se encontraba duchándose. “A mí nunca se me pasó por la mente la palabra muerte, a ella sí. Salió de la ducha y se puso a llorar y me dijo ‘no me quiero morir’, yo le dije ‘no te vas a morir’”, comenzó narrando

En ese sentido, la actriz aseguró que sí morirá algún día, pero no en ese momento, debido a que su hijo es muy pequeño. “Yo soy artista y soy muy dramática, él (Sergio) es mi cable a tierra, él me decía ‘hay que ir paso a paso’”, agregó Natalia.

Por otra parte, Coloma confesó que, hasta el momento, no se ha quebrado frente a Natalia Salas, pues sabe que tiene que ser su soporte. “Yo he llorado solo y con ella, pero el día que entró a la operación, yo estaba a punto de derrumbarme pero vi a su mamá llorando y me recompuse. Luego me fui a una esquina y me puse a llorar... Sería mentirte decir que es fácil”, dijo la pareja de la artista.

