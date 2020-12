A través de sus respectivas redes sociales, la actriz Natalia Salas compartió con sus fanáticos unos videos en los que mostró cómo reaccionó al recibir un saludo personalizado del cantante Alejandro Sanz, quien le deseó lo mejor en el nacimiento de su futuro bebé.

“Hoy me desperté… Y esta fue mi primera reacción del día… En las siguientes historias les cuento por qué”, escribió sobre una primera publicación que compartió en sus Stories de Instagram, que es un selfie donde la vemos haciendo un gesto de asombrada.

En el siguiente, aparece una captura que hizo desde su teléfono, donde se puede ver que el video fue enviado por Anahí de Cárdenas, quienes escribió: “Feliz Navidad”. Salas respondió inmediatamente con dos audios, en el primero solo se le escucha gritando y en el segundo dice: “Sergio vino corriendo porque pensó que me estaba muriendo”.

En la tercera historia, Salas publicó el video protagonizado por el intérprete de “Amiga mía” y “Mi persona favorita”.

“Hola. Natalia, me han dicho que serás mamá, así que nada… Solo felicitarte, disfruta muchísimo de esa etapa maravillosa, que venga con muchísima salud y que te traiga muchísima alegría. Un beso enorme, cuídate”, dice Sanz.

Finalmente, la actriz de “No me digas solterona” dijo que no podía creer que haya recibido el saludo del cantante y compositor español. “¡Sí! Amigas, así me desperté y tenía el saludo de Alejandro Sanz personalizado felicitándome por mi parto. ¡No lo puedo creer!”, agregó, evidentemente emocionada.

