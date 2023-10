Natalia Villanueva tras ampay con esposo de ‘Cinnamon Style’: “Solo fue un beso, no soy la amante”

Natalia Merino, conocida como ‘Cinnamon Style’, vive un momento complicado tras las imágenes de su esposo Sebastián Guerrero besando a otra mujer, identificada como Natalia Villanueva. La mejor amiga de la tercera en discordia decidió apoyar a su amiga y se contactó con Ric La Torre para dar su versión de los hechos.

El tiktoker compartió los mensajes en sus ‘stories’ de Instagram. Según se lee, Villanueva estaba soltera, además, asegura que no es amante de Guerrero.

“Natalia está soltera desde hace un mes, eso ya lo confirmo su ex, pero sigo viendo muchos comentarios y videos en redes diciendo que ambos estaban en una relación. Esto es mentira. Natalia Villanueva trabaja en esa empresa desde hace años. Sebastián comenzó a trabajar ahí desde enero. Todo este tiempo siempre han sido solo amigos, no es ni la amante ni una rompe hogares, siempre han sido únicamente compañeros de trabajo ”, declaró.

En ese sentido, Natalia asegura que no ha viajado con el esposo de la influencer peruana, pues también estuvieron acompañados de otros compañeros de trabajo.

“Natalia invitó a su cena de graduación no solo a Sebastián, sino a más personas de la oficina (las otras 2 personas que figuran en la foto que tú publicaste también trabajan con ellos). A todos se les indicó que podían asistir con sus parejas. Ese viaje que tuvieron a Arequipa por trabajo viajaron de 10 a 14 personas de la empresa. Esa foto que salen comiendo está editada, ya que eran 4 personas almorzando. Pueden pedir cámaras del local o preguntar al personal. Han alterado las fotos para hacer parecer que estaban comiendo los 2 solos ”, sostuvo.

En otro momento, deja en claro que no cometió ninguna infidelidad, ya que Sebastián estaba separado cuando ambos se besaron.

“Tanto Sebastián como Natalia Merino han aclarado que el video del beso fue grabado una semana después de terminar. Por lo tanto, no hay infidelidad, ya que el día de ese video ha sido la primera y única vez q han tenido esta muestra de afecto. Siempre han sido únicamente compañeros de trabajo. Natalia acepta haber cometido un error al permitir el beso con un hombre que acaba de salir de una relación tan larga, pero puedo jurar que nunca ha sido amante de nadie ”, mencionó.

Finalmente, la mejor amiga de Natalia Villanueva afirma que la mencionada quiere limpiar su imagen después de las duras críticas que ha recibido en redes sociales.

“Nunca hubo una infidelidad. Te puedo jurar que esa vez ha sido la única vez que ha pasado algo entre ellos 2. Lo único que quiero es que la verdad salga a la luz, que así como se han hecho notas de la otra parte, también se pueda hacer una de esta versión que es la verdad y dejen de atacar a una persona que nunca tuvo malas intenciones y es de las más buenas que conozco. No se gustan, no salen, nunca han tenido una cita, no tienen absolutamente nada más que una amistad. Estuvieron en una fiesta el sábado y se dieron un beso. Nada más ”, finalizó.

