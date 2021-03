La conductora del programa sabatino ‘Estas en todas’, Natalie Vértiz, no dejó pasar la oportunidad para referirse a las escenas de besos que su esposo, Yaco Eskenazi ha protagonizado junto a su compañera Mayella Lloclla en la novela ‘Dos hermanas’.

Todo ocurrió porque su compañero de conducción Choca Mandros hizo una promoción a la novela y recordó que el personaje de Yaco está haciendo de las suyas con el personaje de Mayella. Ante este comentario, Natalie aclaró:

“No es por nada pero estaba viendo la escena donde se acerca a Mayella y dije: ‘Oye lo misma hizo conmigo’. Este hombre, Dios Santo”, dijo en bromas y añadió: “Pero hay que celebrar. Las personas me preguntan, ¿tú te molestas? ¿Cómo haces? La verdad es que soy muy profesional. Yo también me estoy formando como actriz. Así como yo soy profesional… (risas)”.

Choca Mandros también adelantó que el personaje de Yaco Eskenazi no solo protagonizará escenas de besos, reveló que se vienen escenas que serán más fuertes todavía. “El personaje hará de las suyas en la novela”.

ZONA POPULAR | Natalie Vértiz sobre por escenas de besos de Yaco Eskenazi en la ficción

Pese a las advertencias, Natalie Vértiz dejó en claro que no siente celos por esas escenas. Es más, apoya a su esposo en su trabajo como actor.

“Yo soy hincha número uno de mi esposito, por eso estamos juntos para apoyarnos. Así que no se pierdan la novela ‘Dos hermanas’”, señaló Natalie Vértiz.

TE PUEDE INTERESAR