¿Natalie Vértiz paga todo? Yaco Eskenazi revela difícil situación: “Estoy desempleado”

El popular exconductor de televisión, Yaco Eskenazi hizo una fuerte revelación sobre su situación laboral que ha dejado sorprendido a sus seguidores. El exchico reality confesó que actualmente no tiene trabajo.

Como se recuerda, desde hace un tiempo, Yaco Eskenazi se encuentra alejado de la televisión desde que dejó la conducción del programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, y ahora sus participaciones se han limitado a algunas apariciones en ‘Mande quien Mande´ y aparecer como comentarista en un programa de YouTube.

Yaco Eskenazi confiesa que no tiene trabajo

Durante una conversación en el programa ‘Palabra de Hincha’ de No somos TV, Yaco Eskenazi compartió detalles de su reciente viaje familia a Disney, destacando las largas colas en los juegos y el costo de los pases (115 dólares) para evitarlas.

El periodista deportivo Flaco Granda bromeó sobre el precio del pase, a lo que Eskenazi respondió de manera sincera, admitiendo su situación actual. “ Escúchame, tu no te das cuenta que estoy desempleado . Flaco el que está en todos los programas eres tu. Yo solo tengo ‘Palabra de Hincha’”, expresó el esposo de Natalie Vértiz.

El exchico reality explicó que el costo del pase no solo afectaba su bolsillo, sino también el de su familia y su trabajadora del hogar. “ No puedo, no soy uno, son 115 Leo, 115 Liam, 115 Natalie, 115 yo, 115 la nana ”, agregó.

El romántico mensaje que Yaco Eskenazi le dedica a Natalie Vértiz en vivo

En una pasada edición del programa ‘Estas en Todas’, el ex capitán de los Leones del reality de competencia ‘Esto es Guerra’ quedó impactado con la belleza de su de su esposa y resaltó que se siente orgulloso de verla triunfar en otro país por su talento y compartió con los televidentes y la invitada especial Tula Rodríguez un romántico mensaje para su esposa.

“ Extraordinaria, le comenté la foto y se le enseñé a nuestro hijo mayor, Liam y dijo que parece una princesa. Ella tiene un glamour extraordinario. Felicitaciones a Natalie que la rompe siempre en estos eventos internacionales y nos deja en alto porque la pasarela de Cannes es de las más importantes ”, señaló un muy emocionado Yaco.





TE PUEDE INTERESAR