La modelo Natalie Vértiz decidió usar sus redes sociales para compartir una peculiar fotografía que dejó sorprendidos a todos sus seguidores. Y es que la exreina de belleza a través de su cuenta de Instagram publicó una instantánea junto a su esposo Yaco Eskenazi y su menor hijo Liam.

Recordemos que hace muchos meses ninguno de los dos personajes de la farándula publicaba fotos juntos debido a un distanciamiento que al final fue confirmado por el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

“Yo particularmente he pasado por una etapa difícil en diciembre y enero. El 31 de diciembre falleció mi papá. No todos los seres humanos somos iguales, yo tomé (el dolor) hacia dentro, no quería ver ni hablar con nadie. Quise matar mi dolor solo y eso ocasionó que me aleje un poco de mi esposa, pero hoy en día todo está perfecto”, confirmó.

Pese a todo, la parejita habría superado todo tipo de problema o crisis matrimonial y habrían salido adelante juntos como familia. La también empresaria publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram por el Día Mundial del Autismo.

“Hoy más que nunca nos vestimos de azul. Hoy 2 de Abril es el Día Mundial de concientización sobre el autismo, decretado por las Naciones Unidas con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que tengan esta condición. Ser diferente es lo que te hace ser especial”, dice la leyenda de la instantánea.

