Natalie Vértiz decidió responder varias consultas de sus seguidores mediante la dinámica “Preguntas y Respuestas” de Instagram. Y es que la modelo confesó detalles inéditos de su estable relación sentimental con Yaco Eskenazi.

La conductora de ‘Estás en Todas’ resaltó mucho el aprendizaje que ha obtenido junto a su esposo durante estos más de 7 años de relación.

“Nuestra relación es linda, divertida, saludable, nos complementamos muy bien. Él me ha enseñado tantas cosas y viceversa. Lo admiro y me encanta verlo en su faceta de papá. Mi chico noble, de buen corazón, con carácter, pero tiene un corazón de oro, y pues, me hace feliz”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

En ese sentido, la modelo dio algunos tips a sus fanáticos para poder lograr tener una relación estable hoy en día.

“Full comunicación, hablen de todo y sin límites. No asumas nada, no intenten cambiarse el uno al otro, ámense mucho, detalles... y sobre todo, respeta el espacio personal y que cada uno de ustedes es un mundo diferente. Tolerancia y mucho amor”, finalizó.

