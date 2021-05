Karen Dejo estuvo como invitada especial en el programa “En boca de Todos”, donde reveló detalles inéditos de la acalorada discusión en vivo que tuvo con Alejandra Baigorria tras pasar a la fila de ‘Los Guerreros’.

La exbailarina fue consultada por los conductores del magazine sobre cuál de las dos sería la más fuerte en la competencia del reality. “Se viene la pregunta más difícil, Gino apóyame, ¿Quién es mejor competidora Alejandra Baigorria o Karen Dejo? A la mesa las dos caras, quiero que me respondas directo”, le preguntaron.

“Todo el mundo conoce que a Alejandra Baigorria le caído muy bien estar con Said Palao y ha mostrado su mejor versión, pero durante todo el año ha tenido altibajos”

“Todo el mundo conoce que yo soy una loca competidora, me apasiona competir y me voy a ir con todo. Pero, en este caso no voy a ser egoísta, porque considero que ambas nos vamos a ver las caras y vamos a darlo todo”, respondió Karen sobre la ‘Rubia de Gamarra’.

