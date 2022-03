La modelo y conductora de TV Natalie Vértiz preocupó a sus fanáticos al no aparecer en la última emisión de “Estas en todas”. Ahora, la esposa de Yaco Eskenazi utilizó sus redes sociales para referirse sobre su estado de salud.

Durante el programa de este sábado 5 de marzo, su compañero “Choca” Mandros no dio muchos detalles sobre la situación de Natalie y solo dijo: “Se ha sentido un poco mal en la noche nuestra querida Natalie. No fue nada grave, nada complicado, pero igual tiene que descansar”.

¿Qué pasó con Natalie Vértiz?

A través de su cuenta de Instagram, Natalie Vértiz despejó la preocupación y dudas de sus seguidores y comentó que ya se encuentra mejor. Sin embargo, señaló que aún se encuentra descansando y viene siendo atendida por su esposo Yaco Eskenazi.

“Gelatina for the win. Ya me siento mucho mejor. Engreimientos con mi Yaco”, expresó la exreina de belleza.

