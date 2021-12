La modelo Natalie Vértiz sorprendió a su esposo, Yaco Eskenazi, el último martes 14 de diciembre, debido a su cumpleaños número 42.

A través de Instagram, Natalie Vértiz compartió el detalle que dio a su esposo en este día especial. Se trata de una torta con las fotos más importantes para Yaco Eskenazi.

El exchico reality se emocionó mucho al ver el detalle junto a sus dos hijos: Liam y Leo.

Además, la conductora de Estás en todas dedicó unas románticas palabras a Yaco Eskenazi: “Feliz día mi vida! @yacoturco la vida contigo es hermosa, hoy y siempre te celebramos! Nuestro capitán y papito protector, amo tu corazón y personalidad”.

“Muchos te ven, pero, pocos saben como eres entre 4 paredes. Mi Yaco es cero posero pero si vieran cada ocurrencia aquí en casa, a mi me tiene riendo todo el día! Gracias por tu energía y por tu sentido del humor, creo que lo que más me gusta de ti es que me haces reír 24/7, pero.. sin duda, tu mejor versión es como papá! Que afortunados somos de tenerte! Mi campeón por siempre! we love you! #RideorDie siempre! A celebrar mi amolllll! @yacoturco”, escribió Natalie Vértiz.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia sobre su relación con Pancho Rodríguez

TE PUEDE INTERESAR