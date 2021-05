Natalie Vértiz decidió utilizar sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su esposo Yaco Eskenazi tras conocerse que dejó “Esto es Guerra” por distintos compromisos laborales pendientes.

Recordemos que el capitán de ‘Los Guerreros’ decidió dar un paso al costado de la competencia, hecho que conmovió hasta las lágrimas a la conductora Johanna San Miguel.

“Mi chico lindo y bueno... A volar alto, vamos por más Yaco Eskenazi”, escribió la conductora de ‘Estás en Todas’.

“Por más que yo sea una persona competitiva hay ciertas cosas que tengo que respetar y cosas que no puedo hacer y por más que yo quiera competir, no puedo. Sabe que me lesioné una rodilla, además tengo compromisos y no puedo exponerse a tener una lesión aquí y no cumplir con mis otras obligaciones”, expresó apenado Yaco en su momento.

