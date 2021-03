La modelo Natalie Vértiz y su esposo Yaco Eskenazi realizaron un video juntos respondiendo las curiosidades de los seguidores sobre su segundo hijo.

Una de las preguntas fue si preferían tener una niña o un niño. “Me da lo mismo, antes de que salgas embarazada de hecho me hacía más la ilusión de tener una niña”, respondió Yaco Eskenazi en el video publicado en el canal de YouTube de su esposa.

Sobre los posibles nombres que podrían ponerle a su bebé, Yaco Eskenazi soltó uno: “Para mujer Tania”, señaló.

Esto desesperó a Natalie Vértiz pues aparentemente no le gusta este nombre: “Qué pesado, qué te pasa”, le increpó.

De acuerdo a Yaco Eskenazi, su esposa no tiene ningún nombre para mujer. “Si es mujer mi bebita no va a tener nombre porque a Natalie no le gusta ni un solo nombre en el mundo, todos los nombre que le he dicho: no; así se llama esto, no; así se llama el otro, no; así no quiero, no; ese ya está muy repetido. No hay”, explicó.

La pareja no quiso revelar el nombre que tienen pensado si es niño: “Y para nombres de hombre habíamos pensado que nos gustaba... no pues, no decimos porque nos van a robar”.

