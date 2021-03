La conductora Natalie Vértiz no se quedó callada tras las críticas de Janet Barboza a sus supuestas cirugías estéticas: “Yo creo que acá que tire la primera piedra el que no se ha hecho algo”, afirmó en “Estás en todas”. “La señora Janet Barboza es bien graciosa, bien fresca, porque bueno, yo no sé exactamente qué retoquitos se ha hecho ella, pero... yo quiero ver esos expedientes”, comentó.