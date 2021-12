La recordada ‘Fernanda de las casas’, no será vista más en ‘Al Fondo Hay Sitio’, o por lo menos no interpretada por Nataniel Sánchez y ella se suma a otros actores que revelaron no retornar a esta nueva temporada.

Los motivos de Nataniel son personales y los reveló a través de su Instagram, donde muchos de sus seguidores querían confirmar que podrían ver otra vez a ‘Fernanda de las Casas’.

“Yo no voy a volver a estar en Al Fondo Hay Sitio, no sé si al final el proyecto se va a dar o no”, ella dio su posición antes de confirmarse el proyecto, sin embargo, ahora que ya se confirmó, su posición parece no haber cambiado.

Nataniel confirmó tener otros proyectos en su vida profesional y no tiene interés en romperlos por seguir con lo que fue ‘Al Fondo Hay Sitio’: “De mi parte yo tengo compromisos aquí ya estipulados y por otras razones yo no formaría parte de Al Fondo Hay Sitio si existe otra temporada”.

