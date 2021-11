La emoción de ver a los personajes de ‘Al Fondo Hay Sitio’ una vez más se va rompiendo. Fernanda de las casas, interpretada por Nataniel Sánchez, confirmó que no estará más en ‘Al Fondo Hay Sitio’en caso se confirme una nueva temporada.

La popular actriz agradeció a todos los que le preguntaron si estaría en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y le mandaron mensajes con cariño a su personaje, es por ese motivo que realizó una transmisión en vivo para responderle a todos sus seguidores.

“Yo no voy a volver a estar en Al Fondo Hay Sitio, no sé si al final el proyecto se va a dar o no”, fue así como Nataniel rompió los corazones de muchos de sus fans que esperaban verla una vez más como Fernanda de las Casas.

La actriz explicó los motivos por los que no estaría en una nueva temporada: “De mi parte yo tengo compromisos aquí ya estipulados y por otras razones yo no formaría parte de Al Fondo Hay Sitio si existe otra temporada”.

Finalmente, Nataniel Sánchez reveló no saber si volverá o no la serie peruana a la Tv, pero que no tendría ningún problema si alguien más interpreta su papel y les desearía mucha suerte a sus compañeros si forman parte de una nueva temporada en caso haya.

