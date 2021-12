Antes de finalizar su presentación en el programa “En Boca de Todos”, Néstor Villanueva, le dirigió unas palabras a su esposa Flor Polo, a quien aún ama y por la quien tratará de salvar su matrimonio.

Frente a cámaras, Néstor Villanueva aseguró que hará hasta lo imposible para que las cosas con Flor Polo mejoren y así no se lleguen a separar tras 13 años de relación y 11 años de matrimonio.

“Quiero que sepas que te quiero mucho, te amo mucho. Gracias por darme los años más maravillosos de mi vida, dos pequeños hermosos a los cuales quiero mucho”, empezó diciendo Néstor Villanueva.

Seguidamente agregó: “Si voy a sacar las garras por salvar mi matrimonio, yo lo voy hacer. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando y surgiendo como lo hemos hecho desde el día 1. Te amo”.

Néstor Villanueva revela por qué no aceptó el depa de Susy Díaz | VIDEO

El esposo de Flor Polo, Néstor Villanueva, confirmó que no aceptó el departamento que Susy Díaz quería regalarle a su hija. En ese sentido, reveló por qué no lo hizo y es que desde que se casó, considera que es su obligación darle un techo a su familia.

“Lo que comente la gente me interesar, pero hay gente que comenta porque quiere. Yo vengo trabajando desde hace tiempo. Yo no acepté porque desde que me casé, tengo la obligación y derecho de mantener a mi familia. No me gusta sentirme menos”, sentenció Néstor Villanueva en “En Boca de Todos”.

