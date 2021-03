A propósito de su ingreso al reality “Guerreros: Puerto Rico”, la versión boricua de “Esto es guerra”, Nicola Porcella realizó una transmisión en vivo y reveló polémicos detalles de sus recientes conversaciones con Israel Dreyfus, Tepha Loza y Macarena Vélez.

Todo ocurrió mientras el productor de “Esto es guerra”, Peter Fajardo, le pedía a Nicola Porcella que la selección peruana se desempeñe bien y obtengan la copa.

Pero Nicola Porcella aprovechó para ‘echar’ a sus compañeros y aseguró que Tepha Loza quiere regresar a “Esto es guerra” para eliminar a alguien del programa, mientras que Macarena Vélez quiere volver para “arrastrar” a otra ‘guerrera’.

“Te tengo unas inéditas, Peter (Fajardo). A ver, Israel quiere eliminar a algunos de “Esto es guerra”, dice que él está mejor para competir, Tepha quiere ir a eliminar, no te voy a decir a quién, y Macarena quiere ir a jugar con una chica en especial y dice que la va a arrastrar, que la va a hacer puré, así que te la dejo nomás, Peter, te la dejo, es lo que he conversado acá con las chicas y los chicos, es lo que me han dicho”, dijo Nicola Porcella.

Muchos usuarios empezaron a mencionar a Alejandra Baigorria, pero Nicola Porcella se negó a revelar si ella era la ‘guerrera’ que Macarena quería enfrentar: “No les voy a contar con quién ha dicho Macarena que quiere jugar, ustedes saquen sus conclusiones”.

