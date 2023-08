Nicola Porcella regresó a Perú tras quedar en segundo puesto en “La Casa de los Famosos México”. Y es que el modelo declaró en exclusiva para “Amor y Fuego” y confesó quiénes fueron los amigos de la televisión que nunca lo abandonaron.

El exchico reality recalcó que desde que salió del shor de convivencia mexicano, un gran número de personas con los que compartió pantalla lo felicitaron, pero solo reconoció a dos, a quienes hasta el día de hoy considera sus amigos más cercanos.

En ese sentido, Porcella confesó que Rafael Cardozo y Facundo González nunca le han fallado a nivel de amistad, motivo por el que les agradeció. “Fueron los que me apoyaron siempre, los que de verdad estuvieron conmigo. Cuando salí de la casa muchos me hablaron y ahí comencé con la familia y me comenzaron a decir quienes fueron los que estuvieron desde el comienzo”, comenzó diciendo.

Asimismo, Nicola indicó que Cardozo le aconsejó aprovechar las nuevas oportunidades que le estaba dando la vida para poder renacer. “Rafael me dijo: ‘agradece todo lo que pasó, porque si no estuvieras haciendo el circo conmigo y no estarías pasando lo que estás pasando’”, agregó para el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

