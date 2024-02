Nicola Porcella estuvo en el podcast mexicano ‘El Potrero’ y habló de los difíciles momentos que atravesó cuando varios programas le cerraron las puertas.

“ Había un programa de un amigo mío que era de cocina y la dueña de ese formato... me invitaban en las mañanas a su magazine y decía ‘esto es más familiar, Nicola no puede venir’. Ella también un día me cerró las puertas del canal ”, manifestó Porcella supuestamente sobre Gisela Valcárcel, ‘América Hoy’ y ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

En ese sentido, Nicola expresó que se sintió dolido porque cuando era integrante de ‘Esto es Guerra’, lo exprimían al máximo.

“Mucha gente me dio la espalda y ahora que me llaman, dije ‘no’. Los que estuvieron conmigo, estarán conmigo hasta la muerte, mi familia y uno que otro amigo”, concluyó.

