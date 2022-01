¿Romance a la vista? Rosángela Espinoza se encuentra soltera hace bastantes meses atrás, sin embargo, hoy en día viene siendo fuertemente vinculada con el chico reality Asaf Torres. Y es que frente a ello, Nicola Porcella no pudo dejar de pronunciarse y ‘echó' así a la exintegrante de ‘Esto es Guerra’

Como se recuerda, la popular ‘Chica selfie’ fue captada con el extranjero hace unos días divirtiéndose en el norte de nuestro país, por lo que se especula que tendrían algo más que una bonita amistad.

En conversación con “Más Espectáculos”, el excapitán histórico de ‘EEG’, aseguró que Asaf Torres se está quedando con Rosángela Espinoza en su casa, tras llegar al Perú. Incluso hasta bromeó con que estarían haciendo cosas “no aptas para el horario”.

“No, porque Rosángela lo ha secuestrado. Me dice por qué dices eso, y yo le digo: ‘Todos saben que estás con él’... No cuento más porque no es apto para este horario. Ahora está en su casa, y espero que cuando vaya a México, le devuelva”, afirmó Nicola Porcella.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO