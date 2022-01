El chico reality Asaf Torres llegó al Perú y se mostró al lado de Rosángela Espinoza. De inmediato, se iniciaron los rumores de un posible romance, aunque muchos recordaron que hubo rumores que vincularon al puertorriqueño con Karen Dejo.

Esta información salió en el portal Instarándula, donde Samuel Suárez alertó a Rosángela Espinoza: “Este chico antes de irse hizo un live, ¿y qué pasó en ese live? ¿Dejó entrever que hay algo con Rosángela? No, no puede ser, mi Rosángela tiene cógidos, así que Rosángela, acúsalo por difamación porque se está colgando”.

Sin embargo, Rosángela Espinoza sorprendió a propios y extraños al negar su amistad con Karen Dejo: “Samuuu creo que te equivocas. Karen no tuvo una relación amorosa con Asaf que yo sepa. Además Karen no es mi íntima y #bestfriend. Por último Asaf recién lo conozco y me cae súper”, escribió la ‘chica selfie’.

Por su parte, ‘Samu’ publicó un mensaje de una seguidora sobre la amistad de Rosángela Espinoza y Karen Dejo: “What?!! Pero si Karen siempre ha dicho que es su pinky y Rosángela igual... decían que eran las únicas amigas verdaderas y hasta viaje juntas iban a hacer el año pasado, encima en el cumple de Karen estuvo Rosángela y en los cumples de Rosángela siempre ha ido Karen”.

“A lo mejor no eran tan amigas jeje y todo el tiempo esa amistad que se veía en redes era falsa. Yo cuando hablaba con Karen, siempre me decía maravillas de Rosángela y que era una de sus amigas más queridas, pero bueno, parece que no era así”, señaló Samuel Suárez.

Hasta el momento, Karen Dejo no se ha pronunciado sobre su amistad con Roságenla Espinoza.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia estaría enamorada de Pancho Rodríguez

¿Yahaira Plasencia confirma relación con Pancho Rodríguez?: “Estoy feliz” (Video: América TV)

TE PUEDE INTERESAR