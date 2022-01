Este martes 18 de enero, la modelo Karen Dejo rompió su silencio luego que Thaís Casalino la ‘cuadró' por revelar que la invitaron para ser la nueva conductora de Mujeres al mando, pero que ella no aceptó esta propuesta.

A través de Instagram Stories, la exparticipante de Esto es guerra afirmó que Thais Casalino no estaría bien informada: “Quizá no tiene una comunicación efectiva con su equipo de producción, pero siempre digo la verdad”.

“El día 4 o el día 5 de enero, se comunicaron conmigo para decirme que estaban buscando una conductora oficial para el programa Mujeres al mando, que estaban probando y querían que estuviera presente el primer día que ellos salían al aire este año, que era del lunes 10 al viernes 14″, explicó Karen Dejo.

En ese sentido, la modelo aseguró que no reveló esta información para hacer sentir incómoda a Melissa Paredes, pero dejó entrever que el programa lo estaría ocultando para quedar bien ante la exesposa de Rodrigo Cuba.

“En ningún momento pretendo crear un escenario ficticio (...) no me gusta utilizar a las personas ni crear mentiras. Creo que muchos del equipo de producción que trabajan con usted, incluso la misma Susana Umbert, me conocen desde muy pequeña y saben qué clase de persona soy. Creo que si ustedes quieren quedar bien ante su conductora oficial o temporal, no tiene nada que ver conmigo, no me gusta exponer a las personas, no me gusta hablar mal de ellas”.

“El año pasado sí me invitaron al programa y les dije que decidía respetar mi contrato que aún estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 2021 con ProTV, y decidí respetarlo”, reveló Karen Dejo.

La exchica reality aseguró que le alegra que todos tengan oportunidades laborales: “Hoy por hoy aplaudo que todos mis compañeros artistas puedan tener la oportunidad de tener un trabajo, no importa la casa televisora, no importa el programa, importa la continuidad laboral y la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en lo que nos gusta”.

Fuente: Instagram Karen Dejo

