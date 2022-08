El chico reality Nicola Porcella disparó contra la conductora Andrea Arana, quien en su programa de Willax Televisión advirtió al ex ‘guerrero’ que, en caso de presentarse en “Esto es Bacán”, no recibirá ningún pago.

A través de Instagram, Nicola Porcella aseguró que tenía intención de ir a este programa por la labor social que se realiza y no para que le paguen un pasaje, pues no necesita dinero. Asimismo, descartó ir al programa conducido por Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado.

“Hace tiempo no responde, pero explíquenle a la “conductora” que dije que iría de invitado para ayudar al caso social y que no necesito que nadie me pague un pasaje, me va muy bien por acá. Moraleja, nunca más hablar de algo de ahí”, dijo Nicola Porcella.

Foto: Instagram @nicolaporcella12

¿Qué dijo Andrea Arana?

Durante el programa “Un día en el mall”, Andrea Arana opinó que Nicola Porcella quería aparecer en el reality, pero le advirtió que no iba a recibir un pago por esto: “Nicola Porcella está prácticamente apuntadísimo a ‘Esto es bacán’, cuando se le consulta si él formaría parte del reality de Willax, él dice que sí sin dudarlo porque le gusta el fin, porque claro, acá lo que hacemos es ayudar al prójimo, tenemos algún caso social y nos esforzamos para que ellos tengan lo que merecen y necesitan, pero mi querido Nicola, yo siento dentro de todo que tú estás buscando que te manden un pasaje hasta México para que te vengas a Perú. Quiero decirte que todos vamos como invitados, aquí nadie cobra, mi rey, si estás esperando un cheque así con muchos ceros en tu cuenta, pues déjame decirte que eso no va a suceder”.

Por su parte, Valeria Flórez coincidió, aunque no utilizó las mismas palabras que su compañera: “Esto es por amor al prójimo, estamos ayudando a la gente, a lograr todos sus propósitos, a que cumplan sus sueños, a darles sus casitas”.

“Cuando se trata de una labor social, uno va sin ningún tipo de inconveniente, o sea, sin poner algún tipo de pero en cuanto al trabajo, al presupuesto, a todo eso”, dijo Valeria Flórez.

