Nicola Porcella está en un proceso de recuperación luego de que se lesionara el brazo durante su intervención en el reality de competencias “Guerreros 2020″, versión mexicana de “Esto Es Guerra”.

“Hoy fue la última resonancia, es un desgarro en el brazo (...) He hablado con un fisioterapia de Perú y me dice que ande sin cabestrillo. Si mañana me dan los resultados y dicen que no es operación, me tatuaré la Virgencita de Guadalupe”, contó en un video publicado en Instagram.

Además, el peruano se dio tiempo para responder a preguntas de sus fans. Uno de sus seguidores le preguntó si regresaría a EEG en Perú. Porcella, descartó completamente esa idea y mandó un mensaje al productor del reality, Peter Fajardo.

“La idea es quedarme viviendo en México, pero me merecía una despedida bonita, ¿no? Díganle al señor Peter Fajardo, por favor, que no me despidieron como debió ser”, fue el dardo que lanzó el modelo.

Indicó que intentará meterse a alguna telenovela mexicana, aprovechando sus contactos en Televisa.

“Es la idea. Pero primero poner todas mis ganas y esfuerzos en Guerrero 2020 y después comenzar mis talleres acá, ya voy a empezar mi taller de neutro así que con todo”, agregó.

Nicola Porcella se pronuncia sobre Esto Es Guerra - OJO

TE PUEDE INTERESAR