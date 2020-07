La presencia de Nicola Porcella en el reality “Guerreros 2020″ ha generado mucha polémica. Y es que el modelo ha sido fuertemente criticado desde cómo hizo para llegar a México, hasta su desempeño en dicho programa.

Sin embargo, lo que llamó bastante la atención de los cibernautas fue que el excapitán histórico al parecer se habría vuelto a referir a su expareja Angie Arizaga, pero esta vez no se habría sido de la mejor manera. Así lo publicó la cuenta de espectáculos “Instarándula”.

¿Qué dijo?

El exintegrante de “Esto es Guerra” fue consultado por un espacio de espectáculos mexicano sobre cuál había sido su peor experiencia amorosa, a lo que Nicola respondió que fue cuando le fueron infiel.

“Que me hayan sido infiel. Noooo, va a salir esto es Perú y no, porque ella es conocida también (risas). Me enteré después porque me terminó, y yo dije: ‘que raro', algo raro hay, regresó de un viaje, me terminó y ahí me enteré”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR