No se cansa de hacer noticia. Nos referimos a Nioola Porcella quien en un live que hizo Macky González via Instagram con sus seguidores le lanzó algunas interrogantes personales al guerrero. Todo parece indicar que el peruano aún no tiene un buen recuerdo de su expareja Angie Arizaga.

Macky González: La gente me pregunta ¿tienes novia?

Nicola Ptorcella: No, hace dos años, me abandonaron.

MG: ¿Te cortaron?

NP: Sí, por por otro, pero ya es pasado.

MG: ¿Ya lo superaste?

NP: Y no sabes como me repuse (risas)

SE CONGRACIA CON EL PERUANO

De otro lado, la mexicana quien lo había arrochado en dos oportunidades le dijo que “lo que si me cautivó de ti es que eres piloto. Tenemos que decir que Nicola tiene lo suyo”, indicó.