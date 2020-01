En año pasado Nicola Porcella anunció que se iría del Perú; sin embargo, hasta el momento poco o nada se conocía de su viaje.

En una entrevista con su agencia, Mogran, Nicola Porcella confirmó que viajará a México en las próximas semanas: “con muchas ganas de salir al extranjero y eso es lo más importante”.

Según el exguerrero, ya concretó “varias cosas” en el país azteca. "Ahorita lo que estoy haciendo es mandar todo lo que me están pidiendo, me han pedido mucho material para diferentes novelas, diferentes series que están presentando”.

No obstante, Nicola Porcella comentó que no se irá del todo, ya que acá está su familia. “Les dije es que yo acá en Perú no tenía el tiempo de ir a la deriva y buscar algo (...) No se está yendo a asegurarse un trabajo, pero sí a que me conozcan. Estoy yendo a presentarme".

Es momento de internacionalizar su carrera

En ese sentido, Nicola Porcella confirmó que también tiene proyectos en Perú, pero desea internacionalizar su carrera : “Tengo varios proyectos acá, muchos proyectos en televisión pero mi idea es ya internacionalizarme, mi idea ha sido salir de mi zona de confort. Creo que en Perú he tocado techo como he tocado fondo, las dos cosas, pero ya es hora de salir”.

“En Perú ya hice todo lo que tenía que hacer, he protagonizado novelas, he conducido programas, he sido capitán del mejor reality y la figura más importante del mejor reality del Perú por 7 años”.

Nicola Porcella-entrevista

Video: Mogran