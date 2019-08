Tras confirmarse que Nicola Porcella dejará inconclusos sus estudios de Marketing, ya que viajará por un tiempo fuera del país para alejarse de los escándalos mediáticos tras los vídeos que lo acusan de agredir a Angie Arizaga. Su expareja y madre de su único hijo, Francesca Lazo dejó un emotivo mensaje en redes sociales.

La maquilladora ha preferido evitar pronunciarse respecto a las imágenes difundidas en un programa de espectáculos, a pesar de las insistentes preguntas de sus seguidores, quienes también le comentan que “ella sí es una profesional inteligente y trabajadora”.

Sin embargo, hace algunas horas, Francesca Lazo escribió un curioso mensaje en su cuenta de Instagram, donde repite la estrofa de una canción de reggaetón.

“Calma, mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos los dos”, se puede leer en el mensaje que compartió en sus historias de Instagram, donde además luce con su hijo mientras observan el atardecer en la playa.

Asimismo, la exnovia de Nicola Porcella coloca: “You make my life so much better (Tú haces mi vida mucho aún mejor)”.

Por el momento, no se sabe por cuánto tiempo Nicola Porcella estará fuera del país, mucho menos si es que su hijo viajará a verlo. Recordemos que Francesca Lazo y el “guerrero” mantienen una relación cordial por su pequeño, inclusive han viajado juntos a Europa para analizar un negocio juntos.