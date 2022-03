El exchico reality Nicola Porcella reveló que tanto él como todos los peruanos en México han trabajado y luchado mucho para conseguir oportunidades laborales en ese país, pues hay demasiada competencia.

“¿Confiesas que fuiste a México para abrirte nuevas puertas?”, preguntó Brunella Horna. “Es que sí, pues, pero... no, no, no puedo contar, en el contrato está puesto que si digo algo antes que salga, me culpan”, dijo sobre el trabajo que realizará en Televisa.

Según Nicola Porcella, el mercado mexicano es complicado, pero él tuvo suerte porque no necesitó hacer casting: “De verdad, les soy súper honesto, la gente cree que es fácil, pero es súper difícil entrar a Televisa, no saben la cantidad de competencia que hay. Estoy agradecido porque me llamaron sin hacer casting, sin hacer nada, para mí fue una bendición”.

“Guty está ahorita en un programa en MTV, Miguel Arce los va a sorprender porque va a grabar unos capítulos para una serie de Netflix súper conocida, pero a todos les ha costado muchísimo, de verdad que muchísimo a Guty, a mí, a Miguel, pero la verdad que ya está”, contó Nicola Porcella.

“¿A quién le vas a dedicar tus triunfos?”, preguntó Edson Dávila. “A Jely Reátegui”, dijo Ethel Pozo.

Por su parte, Nicola Porcella aseguró que no guarda ningún rencor contra Jely Reátegui: “No, aparte yo la admiro, de verdad es una súper, gran actriz, yo la admiro”.

Sin embargo, descartó ser amigo de la actriz: “No, no, no, pero no tengo problema con ella tampoco”.

