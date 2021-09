El lunes 27 de septiembre, el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe reveló que se reunió con Nicola Porcella en México y sorprendió al contar que el modelo le presentó a su “novia”.

Y pese a que Nicola Porcella ha negado tener novia, lo cierto es que últimamente se le ha vinculado con una modelo venezolana. Se trata de Catherine Civiero, la misma mujer que Nicola presentó al ‘Cuto’ como su novia.

Foto: @catherineciviero

¿Quién es la nueva novia de Nicola Porcella?

Catherine Civiero es una modelo venezolana que se mudó a México hace 3 años con el sueño de abrirse al mundo del deporte y las pasarelas.

Fue así que se le presentó la oportunidad de ingresar a “Guerreros 2021″, reality de Televisa. En este programa integró el equipo de los ‘Leones’, donde conoció a Nicola Porcella.

Foto: @catherineciviero

“Tengo 3 años viviendo en México, comencé trabajando desde abajo, en un restaurante, vendiendo tecnología, etc, y se me dio la oportunidad de entrar a Guerreros. Me aventé, hice mi casting, me dieron la oportunidad de participar y también es mi oportunidad de superarme día a día con estos retos que la verdad son muy complicados, pero con disciplina los he podido lograr”, dijo la joven a Net Espectáculos.

Foto: @catherineciviero

Recientemente, Catherine Civiero compartió una fotografía en su natal Venezuela, donde contó lo difícil que fue salir de su país.

Foto: @catherineciviero

“Irte de tu país, suena divertido y al mismo tiempo nos da miedo, incertidumbre, curiosidad y todas esas cositas que llevamos en la maleta, dejando familia, amigos, recuerdos, por buscar un mejor futuro.. Hoy estoy agradecida por estar donde estoy”, se lee en su cuenta de Instagram.

Foto: @catherineciviero

Catherine Civiero, al igual que Nicola Porcella, quiere dedicarse a la actuación en México.

Foto: @catherineciviero

