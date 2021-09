Nicola Porcella lideró al equipo mexicano, “Guerreros 2021″, durante la competencia contra los chicos reality de “Esto Es Guerra”.

Previo a la competencia, Nicola Porcella les dio a sus compañeros un discurso de liderazgo. “Todos estamos acá por una razón, todos entramos a Guerreros porque queremos algo más y son estos días los que cambian los días, se los digo por experiencia”.

Según Nicola Porcella, les cambió la vida cuando conoció a sus nuevos compañeros y les dejó en claro que no se necesita muchos años en esta clase de programas para demostrar quién es el mejor.

“A mí me cambió la vida el momento indicado ese día, el conocerlos a ustedes. Esos chicos tiene 8 años, pero la destreza física que tienen cada uno de ustedes es impresionante. Ustedes son una máquina y créanselo. Nunca he visto competidores como ustedes, en mi vida haciendo 8 años reality, no he visto competidores de la calidad de ustedes. Créanselo lo que son, demuéstrenle que no necesitas tener 8 años en este reality para ser el mejor”.

Nicola Porcella también resaltó que a diferencia de los chicos de “Esto Es Guerra”, los de “Guerreros 2021″ no son tik tokers y pidió callar las bocas, incluso a los productores.

“Por algo no hacemos reality, por algo no somos tik tokers, somos competidores, porque son competidores de verdad. Hoy día le van a callar la boca a todos esos que venían acá y no creían este equipo y decían que los de allá eran más grandes. Hoy le callan la boca a todos, mujeres, hombres, productores, a todos”.

