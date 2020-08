Nicola Porcella lamentó haber sido acusado de agresión por Macky González. En entrevista con “En boca de todos”, el modelo peruano contó que el público mexicano lo ha respaldado pues las imágenes demuestran que no empujó a su compañera de “Guerreros 2020″.

“El respaldo que tuve acá en México ha sido impresionante (...) en ningún momento yo la toco. No sé por qué ella reacciona así, me da muchísima pena porque yo le tenía mucho cariño a Macky, yo le conté los problemas que tuve”, comentó Nicola Porcella.

Aunque Nicola Porcella recibió las disculpas de la producción y de los conductores del programa, Macky González no se ha retractado.

“El tema no está zanjado porque Macky sigue diciendo que sí y nunca ha habido unas disculpas de parte de ella (..) este es un tema súper serio”, explicó.

En ese sentido, Nicola Porcella reveló que se reunirá con la producción del programa, pero aseguró que le está yendo bien en México y no tiene contemplado volver:

“Tengo reunión mañana. Todo el mundo en el set se dio cuenta de la verdad. Yo no me quiero ir, me está yendo súper bien acá en México, gracias a Dios el programa la está rompiendo, estamos ganándole al programa número 1 de la competencia”, manifestó.

Nicola Porcella responde tras ser acusado injustamente - diario ojo

