Nicola Porcella fue el protagonista de la última edición de “Guerreros 2020″ tras ser acusado de empujar a su compañera, Macky González, durante un enfrentamiento.

Fue la propia Macky quien comenzó a gritar en pleno programa que Nicola Porcella la había empujado.

Inmediatamente parte de la producción y la conductora, Tania Rincón, acusaron a Nicola Porcella por la supuesta agresión.

Pero la producción cometió un gran error, ya que las imágenes demostraron que Nicola Porcella ni siquiera tocó a su compañera.

“Te ofrezco sinceramente una disculpa porque tendríamos que haberlo revisado (...) No es justo para ti, has venido a este país a buscar una oportunidad a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo”, dijo Tania Rincón en un video publicado posteriormente.

El conductor del programa, Mauricio Barcelata, señaló: “Vi el video, los tuve juntos y no voy a decir mucho: yo nunca vi contacto, en ninguna de las tomas, en ninguna de las secuencias”.

En tanto, la producción también lamentó lo ocurrido. “Lo vimos más de 20 veces y de verdad a lo mejor tú (Macky) lo sentiste, que yo no voy a negar que tú hayas sentido algo, pero él (Nicola) no te toca (...) Te pido una disculpa, no me gusta que discutas cosas que no son, pero yo te pido una disculpa porque definitivamente no veo, en ese caso, que la tocaras”, dijo un integrante de la producción.

Piden disculpas a Nicola Porcella - diario ojo

Nicola Porcella llora al ser acusado de agredir a su compañera

Nicola Porcella llora tras ser acusado de agredir a su compañera - diario ojo

