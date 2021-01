Nicola Porcella tuvo el privilegio de realizar una escena con la reconocida actriz mexicana Cynthia Klitbo; sin embargo, el modelo peruano no la pudo completar porque empezó a reírse en pleno programa.

Todo ocurrió en “En boca de todos”, donde le pidieron hacer una escena de la telenovela “El privilegio de amar”, la cual Cynthia Klitbo protagonizó con Adela Noriega y René Strickler.

“Para mí va a ser un honor, que me des una cachetada es un honor, te lo juro”, dijo Nicola Porcella.

Por su parte, Cynthia Klitbo explicó que tal cachetada no existió y todo se trata de un juego de cámaras: “En la novela “El privilegio de amar” hubo una cachetada que todo el mundo comentó, pero lo que ustedes no saben es que si la cámara está de aquel lado, tu haces el viaje y (parece real), pero yo no permito que nadie me toque la cara”.

Luego, la primera actriz procedió a realizar la escena y dar la ‘cachetada’ a Nicola Porcella, quien al principio sí siguió el guion, aunque después comenzó a reír.

“Me da risa, me hacen reír. ¿sabes qué pasa? Que la veo y me derrito, de verdad, la veo, es guapísima, estoy al lado de una primera actriz, es impresionante estar al lado de alguien así, me pongo nervioso”, dijo Nicola Porcella en su defensa.

