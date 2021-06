Nicola Porcella utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que dio positivo a COVID-19 pese a que ya se encuentra vacunado contra este terrible virus.

A través de su cuenta de Instagram, el integrante de “Guerreros México” reveló que dio positivo a una reciente prueba que se realizo y que se encuentra aislado en su casa tomando los medicamentos que le recetaron los doctores que lo están atendiendo.

“Mi gente en uno de los exámenes que me hice, porque me he estados sacando un montón, ya que todos salían negativos, uno me salió positivo”, contó en su red social.

“Estoy aislado, estoy tomando los medicamentos que me han mandado, y voy a sacarme un par de exámenes más y les voy a ir contando que es lo que me sale. Gracias a Dios los síntomas no son muy fuertes, no estoy teniendo muchas molestias”, añadió.

“Cuídense mucho, yo ya pase esto con mi papá y es un tema súper fuerte. Cuídense por ustedes y por su familia”, sentenció.

Vale indicar que Nicola Porcella, quien hace unos días fue presentado -junto a Guty Carrera- como participante en la nueva temporada del reality “Guerreros México 2021″, se vacunó contra el Covid-19 en Estados Unidos.

El modelo aprovechó que ya se encontraba en el país azteca, viajó a Miami para inmunizarse contra el Coronavirus. El momento quedó registrado en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

