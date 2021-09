Nicola Porcella respondió una curiosa pregunta que le hizo Tula Rodríguez en “En Boca de Todos”. De manera curiosa, quiso saber por qué guerrera y guerrero preguntaron más los competidores de “Guerreros 2021″.

Nicola Porcella se pasó de sincero y primero respondió qué chica reality de “Esto Es Guerra” tuvo más “jale”. El excapitán de las “cobras” contó que por ninguna, pero sí preguntaron por Flavia Laos

“Por ninguna. Nadie llamó la atención allá. Pero uno de los chicos me preguntó por Flavia. Uno de los de México, unos días antes, me preguntaron si venía ella y les dije que ella no era guerra.”

Sobre qué chico reality tuvo mayor jale, Nicola Porcella contó: “Por el que me preguntaron bastante fue por Hugo. Es guapo”.

Nicola pide humildad a guerreros

Nicola Porcella sorprendió diciendo que no todos los chicos de Esto Es Guerra se portaron como corresponde con los competidores mexicanos. Aunque no quiso dar nombre, el ex capitán de las cobras, dijo que eso ya queda en consciencia de cada uno.

“No todos se portaron como acá los chicos de México se portaron con ellos. Acá los chicos fueron humildes en todo momento, no todos fueron iguales, pero ya cada uno sabe cómo se portó”, acotó.

