El chico reality Nicola Porcella se mostró muy feliz tras anunciar que superó el coronavirus. A través de sus redes sociales, el también modelo publicó el resultado de la nueva prueba a la que se sometió para comprobar que venció al COVID-19.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, el capitán de ‘las cobras’ en el reality de México “Guerreros 2021” confirmó que dio negativo a la nueva prueba que se realizó para descartar la COVID-19.

“Empezamos la semana con buenas noticias. Negativo”, escribió Nicola Porcella junto a una fotografía en la que muestra su test negativo a coronavirus. El texto estuvo acompañado de un emoji de agradecimiento.

Con esta imagen Nicola Porcella confirmó que venció al COVID-19. (Foto: Captura de IG)

Por si fuera poco, el recordado competidor de “Esto es guerra” también utilizó su perfil de Instagram para compartir una fotografía suya junto al siguiente mensaje: “#covidfree”, dando a entender que superó el virus.

Como se recuerda, hace más de una semana el chico reality anunció que también se había contagiado de coronavirus. Según dijo en sus redes sociales, presentó síntomas comunes del virus como la pérdida de algunas sentidos.

“Quiero contarles que he salido positivo al COVID-19. A pesar de estar vacunado con ambas dosis, sabemos que la vacuna no evita un contagio, sino una complicación... Me verán volver más fuerte que antes”, escribió en sus redes sociales.

