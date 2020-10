Nicola Porcella sorprendió a propios extraños con un mensaje que colgó en su cuenta e Instagram, donde le demuestra a todos que los golpes de la vida le han enseñado a ser un “guerrero”. Y muy por el contrario de que eso lo bajonee o lo ponga a aprendido a no hacer caso a los que hablan mal de él.

“Y soy un guerrero de corazón- Me aprendí a levantar después de cada tropezón. Por eso el tiempo me dio la razón. Y me enseño que los envidiosos nunca dicen lo que son. Y es verdad, yo vengo de abajo. Y me siento orgulloso, por que conozco lo bueno y lo malo. Y por obra de Dios soy talentoso. Por eso no hay obstáculo que no pueda saltarlo”, escribió en su red social.

Como se recuerda, el chico realitie siempre dio que hablar no solo por sus actitudes cuando integraba el realitie de “Esto es Guerra”, sino también por su relación con Angie Arizaga que dio que hablar por sus conflictos que al final acabaron mal.