El recordado capitán de ‘Esto es guerra’, Nicola Porcella, se encuentra a punto de regresar a México para continuar trabajando se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, el exchico reality reafirmó que no regresará al reality de competencia peruano y reveló los motivos de su decisión.

“Yo te conozco de EEG, ¿por qué te fuiste?”, fue una de las interrogante de un internauta. A lo que Nicola respondió: “No me fui, me sacaron jajaja pero hoy agradezco todo lo que me pasó, me ayudó a crecer, madurar, ser mejor persona”.

En su mismo estado, Porcella aprovechó para afirmar que su llegada a Televisa fue por mérito propio: “Y bueno, llegué a Televisa SOLO, para que quede claro que los dueños de EEG jamás hablaron por mi, como se dice, y me abrí camino en mercado que para mi era un sueño”.

Asimismo, al preguntarle por qué no intenta nuevamente darse una oportunidad en Esto es guerra, Nicola Porcella dejó en claro que no lo haría debido a una importante razón. “Porque ni yo quiero, ni ellos quieren”, sentenció.

