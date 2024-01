A través de sus redes sociales, Nicola Porcella se pronunció sobre la brutal agresión que sufrió Paolita Suárez, amiga de Wendy Guevara e integrante de ‘Las Perdidas’.

“Me dio mucho coraje, les soy honesto, me dio mucha rabia, yo sé que soy amigo de Wendy y para mi Wendy es como mi hermana, y me asusta que le pueda llegar a pasar algo a ella. Estoy cansado de los transfeminicidios, espero que se haga justicia porque para mi Paola es una gran mujer, mujer que ha salido adelante con mucho esfuerzo, que realmente se ha ganado todo el éxito que ha tenido”, expresó Nicola Porcella.

Luego continuó con: “me gustaría encontrármelo a él y decirle, conmigo, porque no se hace eso y menos a una mujer. Tengo entendido que alguna vez le intentó robar su dinero y no es justo, sé lo que a ella le cuesta ganárselo, le mando muchas fuerzas, es una gran mujer, se merece todo lo mejor del mundo”.

Paola Suárez de ‘Las Perdidas’ tras ser masacrada por su novio: “Puedo perder el ojo”

Paola Suárez, conocida por el video de ‘Las Perdidas’ que grabó junto a Wendy Guevara, fue brutalmente golpeada por su novio Jesús Castro Gómez. El sujeto la agredió un día después de haberle pedido matrimonio frente a los seres queridos de la influencer mexicana.

La amiga de Wendy Guevara se lanzó del balcón del segundo piso de su casa el último miércoles 10 de enero, pues su pareja intentó huir con su dinero y todas sus pertenencias.

Desde el hospital, la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ realizó un EN VIVO junto a Paola, quien está totalmente desfigurada. Ella se encuentra con dos costillas fracturadas y el tabique nasal roto, por lo que necesita una operación urgente. Además, la joven de 31 años sufrió un grave daño en la córnea y podría perder el ojo.

A través de Instagram, Paola Suárez había anunciado su compromiso con Jesús Castro Gómez, sin imaginar que horas después sería masacrada por la persona que le juró amor eterno.

“Comadres, pues me les caso, me acaban de sorprender, siento bonito ay”, escribió en sus redes.

Luego de viralizarse la noticia, la influencer compartió una publicación en Instagram donde cuestiona a su pareja por agredirla.

“No entiendo por qué fue todo esto, si sabes que te quiero mucho, nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, expresó.