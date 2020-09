A través de un live que realizó con una amiga, Nicola Porcella se refirió a su expareja Angie Arizaga, de quien tuvo buenos comentarios. Sin embargo, en medio del stregmin un amigo de Jota Benz “amigo” se conectó y lo dejó mal parado.

Consultado sobre quién era la “Negrita”. “Angie es mi expareja. Yo no tengo contacto con ella no tenido contacto con ella, espero que le haya pasado bien. Le deseo lo mejor del mundo. El que hayamos terminado no quiere decir que hayamos terminado mal”, señaló.

Pero la sorpresa fue cuando el amigo de Jota Benz se conectó al live y puso: “No mientas". Dando entender que Porcella estaba mintiendo de que hayan terminado bien.

FIRME CON SU PAREJA

De otro lado, en entrevista con Samuel Suárez para su canal de Instarándula. “Le di like a (Brune Merino, su expareja) porque me encanta que haga su rutina, Pero le quité el like porque empezaron a hacer comentarios y molestar a Ale . Con Ale estamos súper bien y es la única en la Only One jajaja”, señaló Porcella.