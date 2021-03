Nicola Porcella decidió pronunciarse luego de las innumerables críticas que viene recibiendo en redes sociales tras abrirse la posibilidad de que pueda ser el nuevo conductor de “En boca de todos”.

“Fui al programa de invitado, a apoyar y presentar lo del reality de Puerto Rico. No soy el conductor, ahora estoy muy metido en mis redes y mi programa que se estrenará posiblemente a mediados de abril”, comenzó diciendo.

Asimismo, el excapitán histórico se refirió a las declaraciones de Magaly Medina, quien rechazó completamente su aparición en el magazine de la tarde.

“Así como debe haber gente que no la quieren ver (a Magaly) en televisión, habrá gente que le guste o no (su trabajo), no puedo gustarle a todo el mundo. Gracias a Dios me ha ido bien donde estuve y tengo que estar muy agradecido”, expresó.

