El exintegrante de “Esto es Guerra” y hoy conductor de televisión, Nicola Porcella, se mostró a favor del retorno del programa reality a las pantallas de América Televisión. Porcella consideró que si todos los canales de televisión están emitiendo programación “normal”; “Esto es Guerra” no debería ser la excepción.

“Si todos los canales están saliendo con su programación normal, por qué EEG (Esto es Guerra) no”, escribió el también actor de la serie “Te volveré a encontrar”.

Cuando los usuarios le criticaron por su postura, Porcella respondió que no solo los ‘guerreros’ tienen su derecho a trabajar, sino los técnicos de producción que hacen posible el programa:

“Tengo amigos y no hablo de guerreros, sino gente de producción, de montaje, técnicos de luces, escenografías, etc que tienen familias y están en todo su derecho de trabajar también. Que la gente decida si quieren ver el programa o no nada más”.

Agregó que es importante que se cumplan las medidas de seguridad para evitar el contagio entre los participantes. Como se sabe, el anuncio de que “Esto es Guerra” regresa hoy 25 de enero ha generado una ola de críticas en redes sociales.

“Estoy a favor de que se reanude el fútbol y los programas de televisión con las medidas de seguridad que corresponden. Ya esta en cada persona si decide verlo o no nada más”.

“Si los equipos y los programas de televisión van a tomar las medidas de seguridad que se requiere, pues que empiece. Muchos estamos cansados de malas noticias y queremos un poco de diversión y distracción”.

