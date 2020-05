La modelo Shirley Arica pasó la noche en el Depincri de Bellavista, luego de ser detenida junto a otras tres personas en una fiesta en una casa de la avenida Costanera, en el Callao. El alto volumen de la música y las botellas de whisky y cerveza halladas en el predio pusieron en evidencia a la “Chica realidad”, quien no tuvo otra elección que ponerse a disposición de las autoridades.

Según la policía, otras tres personas escaparon, mientras que Arica y sus acompañantes Renan Huerta Montes (25) y el exfutbolista del Cantolao, Aldair Solís Roberts, fueron trasladados a la mencionada dependencia policial. Ellos no respetaron el distanciamiento social y tampoco tenían mascarillas.

La figura de televisión está siendo acusada por el delito contra la salud pública y violación de las medidas sanitarias.

ES PUESTA EN LIBERTAD

Al promediar las cinco de la mañana de este lunes 25, Shirley Arica es puesta en libertad tras estar 48 horas detenida en la Depincri- Bellavista por incumplimiento de inmovilización social.

La modelo Kathie Reds negó haber participado en la reunión. “Todo el mundo piensa que he estado con ella, pero no me veo con Shirley hace mucho tiempo", dijo.

