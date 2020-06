Nicola Porcella señaló que está agradecido con sus fans, pues lo han defendido de sus detractores quienes han querido verlo mal. Sin embargo, el cariño según él que le han brindado los que lo quieren pudo más. “Quería decirles a todos muchas gracias gente de Perú, los adoro hoy más que nunca. Esta semana he sentido su apoyo y cuando la gente me quería ver mal, me atacaba, yo veía que todo el mundo se ponía de mi lado. De verdad, estoy súper agradecido”, señaló a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, Porcella señaló que estar en “Guerreros 2020”, “es una oportunidad que la vengo buscando hace tiempo. Dios me la dio, por algo se me dio y estoy feliz de estar en México. Qué linda es la gente de acá. Son personas increíbles con quienes vengo trabajando. Este programa es espectacular, me quito el sombrero por mi equipo, por ellos. Yo tengo mucho tiempo en los realities, pero esta es la primera vez acá. Empecé en Las Cobras y ahora es mi equipo”, señaló.

LE ECHA FLORES A SU CAPITANA

De otro lado, el peruano sorprendió elogiando a su capitana, Macky González, quien le dijo que “no era su tipo de hombre”. “Me saco el sombrero por ella. La producción es la mejor, a todos los veo corriendo de un lado a otro. Estoy viviendo un sueño y estoy agradecido a Dios, a todo mi Perú y a México muchas gracias. Mi familia está conmigo y para adelante. Que nadie nos detenga”, precisó.