Nicolás Lucar informó que está en cuarentena mientras espera que le realicen la prueba de descarte de coronavirus tras llegar de España el último martes.

El periodista asistió a radio Exitosa esta mañana y realizó “Hablemos claro” con normalidad. Durante el programa, Lucar llamó al 113, central telefónica del Minsa para pacientes sospechosos de coronavirus, y preguntó cuál era el procedimiento a seguir.

Primero, Nicolás Lucar contó que durante su viaje a Madrid, se cruzó con la marcha feminista por el Día de la Mujer y también por un concierto en plena calle.

Así se enteró que podría tener COVID-19

Nicolás Lucar (NL): “He llegado el día de ayer de Madrid, que es una ciudad que está prácticamente declarada en emergencia por el tema del coronavirus, y yo he estado con tos, que es una tos, que es una tos que yo he asociado a algo que me ocurre siempre que voy a lugares donde hace mucho frío".

113: ″Es correcto (...) usted solamente me refiere que tiene tos y ha llegado recién hace un día de Madrid. Por este caso, como ha llegado de un país con transmisión local, lo que se le solicita al paciente es que permanezca en el domicilio y si presenta algunos síntomas adicionales dentro de los criterios como un caso sospechoso (...) vuelva a llamar".

NL: “Dolor de garganta tengo, fiebre que yo me haya dado cuenta; no”.

113: ″(Debe) permanecer en casa dentro de los 14 días".

NL: “O sea 14 días no me puedo mover de mi casa, me quedo sin chamba”.

113: ″Si añaden otros síntomas, nos vuelve a llamar para poder hacer el reporte".

NL: “Sí tengo tos, solo que no sabe el esfuerzo que estoy haciendo para contener”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Pamela Franco está preocupada por su hermana que vive en Italia por el coronavirus- diario ojo

TE PUEDE INTERESAR